«Очень много проблем»: Путин отчитал министров из-за колясочников-ветеранов СВО

Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему людей, ставших инвалидами после боевых действий. По его мнению, для помощи получившим инвалидность военным, в том числе колясочникам, делается недостаточно.

В беседе с министрами Путин вспомнил свой недавний разговор с участниками спецоперации на Украине, которые получили инвалидность в зоне боевых действий. По словам главы государства, лично ему военные жаловаться не стали и заявили, что у них все хорошо, нет проблем и вопросов.

Однако Путин попросил сотрудников Администрации президента поподробнее побеседовать с фронтовиками и узнать, как каждый из них живет и работает. Некоторые из ветеранов были колясочниками.

«На мой взгляд — очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то работает, кто-то не может трудоустроиться даже. <…> Там люди официально все получили, но этого недостаточно», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что министрам следует подготовить перечень поручений, чтобы провести работу «в этом очень важном, очень нужном направлении».