75 студентов Подмосковья начали обучение в Школе сервиса

Школа студенческих сервисных отрядов открылась 25 октября в Подмосковье. К освоению навыков работы в общественном питании и сфере гостеприимства приступили 75 студентов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В первый день участники Школы сервиса познакомились с историей Российских студенческих отрядов, работой регионального отделения и возможностями трудоустройства. Студентам рассказали об особенностях обслуживания и требованиях к сотрудникам предприятий общественного питания.

Теоретические и практические занятия посвятили сервировке стола и работе с подносом. Участники изучили виды и правила расположения приборов, тарелок, бокалов и стаканов, распределение посуды на подносе. Затем студенты отработали сервировку и переноску предметов обслуживания.

«Мне понравилось, что здесь можно получить навыки, которые действительно пригодятся во время работы. Хочется продолжить обучение и попробовать себя в студенческом сервисном отряде», — рассказала участница Школы сервиса Мария Соколова.

Программу первого дня на основной площадке завершил тематический блок «Кафе у маяка».

«Такая подготовка особенно важна для тех, кто планирует впервые трудоустроиться в сфере гостеприимства», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В министерстве отметили, что сервисные отряды предоставляют молодежи возможности трудоустройства в гостиницах, ресторанах, туристических комплексах и других организациях сферы обслуживания. Школа помогает подготовиться к профессиональным задачам и получить практические навыки во время учебы.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.