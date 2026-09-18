74% россиян хотят такой же скорости в офлайне, как в интернете

Россияне стали ожидать от офлайн-сервисов такой же скорости и простоты, как от цифровых платформ. 74% участников опроса считают, что бытовые вопросы должны решаться быстро и без лишних действий, а 45% хуже переносят очереди, задержки и сложные процессы, показало исследование «ВКонтакте».

Главными требованиями к онлайн-сервисам стали скорость, понятность и предсказуемость. 44% респондентов важно видеть простой интерфейс, 40% хотят отслеживать статус заказа или заявки. Почти половину опрошенных раздражает медленная работа сервисов.

Наибольшие изменения цифровизация внесла в оплату и управление деньгами, покупки одежды и техники, общение, получение госуслуг и документов. На повседневные привычки сильнее всего повлияли мессенджеры и соцсети (58%), маркетплейсы (44%) и банковские приложения (42%).

Две трети респондентов отметили, что онлайн-сервисы дают больше контроля над задачами. Более половины участников исследования стали тратить меньше времени на очереди, звонки и личные визиты и быстрее решать повседневные дела.

Исследование проведено в июне 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1 000 респондентов.

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