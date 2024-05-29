73 участника «ПолитСтарта» победили в предварительном голосовании «ЕР» в Подмосковье

В Подмосковье 73 участника «ПолитСтарта» одержали победу в предварительном голосовании «Единой России». Об этом на заседании президиума политсовета рассказал Александр Толмачев, депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России».

«ПолитСтарт» действует для подготовки и сопровождения новых депутатов от партии. Участникам проекта была доступна уникальная программа в двух форматах — онлайн и офлайн. У каждого была возможность получить уникальные знания от ведущих политиков федерального уровня, профессиональных политтехнологов, а также действующих глав городских округов и депутатов. Программа включала в себя лекции и мастер-классы по предвыборным технологиям, позиционированию кандидата, образу участника Предварительного голосования в социальных сетях. Помимо этого, разбирали навыки ораторского искусства и эффективных коммуникаций.

Комплекс полученных знаний участники закрепляли в работе с наставниками. Региональные депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители исполнительной власти неформально подошли ко встречам с участниками проекта «ПолитСтарт»: приглашали на совместные выезды, знакомили с основными законами и Народной программой партии, давали задачи для выполнения. Прошло более 100 подобных мероприятий.

Александр Толмачев отметил, что Московская область стала лидером в стране по количеству желающих участвовать в «ПолитСтарте».

«Более 500 человек зарегистрировались на обучение, 73 из них одержали победу в предварительном голосовании в Московской области. Это отличный результат. Работали также с гостями из соседних регионов: Москвы, Твери и Рязани. Отдельно хочется отметить участие молодежи: 66 молодых людей успешно прошли через процедуру предварительного голосования», — сказал Александр Толмачев.

Парламентарий подчеркнул, что в рамках обучения удалось сформировать пул из активных и неравнодушных людей, с которыми и дальше региональное отделение партии намерено продолжить работу.

«И кандидаты в депутаты и политтехнологи будут приглашены к непосредственному участию в работе „Единой России“ и „Молодой Гвардии“: в реализации проектов, организации мероприятий, прохождению практики в избирательных штабах. Это позволит обновить состав партии и максимально использовать уникальные кадровые ресурсы», — резюмировал депутат Госдумы.

Среди победителей предварительного голосования — 9 участников специальной военной операции, которым будет оказано особое внимание и поддержка.

«ПолитСтарт» — это традиционный кадровый проект партии по привлечению, подготовке и сопровождению новых депутатов от «Единой России», который начал свою работу в 2018 году. Уникальный для России формат наставнической программы, неразрывно связанной с реальной политикой и прикладными задачами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.