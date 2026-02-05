73 молодые семьи в Мытищах получили выплаты при рождении третьего ребенка

В 2025 году 73 молодые семьи из Мытищ получили единовременные выплаты по 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье продолжается реализация губернаторской программы поддержки многодетных семей. В 2025 году 73 семьи из Мытищ воспользовались правом на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Общая сумма перечисленных средств превысила 21 миллион рублей.

Начальник соцзащиты Александр Салагаев отметил, что эта мера помогает семьям сосредоточиться на заботе о новорожденном и предназначена именно для молодых многодетных родителей региона.

Для получения выплаты необходимо, чтобы возраст каждого из родителей на момент рождения ребенка не превышал 36 лет, хотя бы один из родителей имел постоянную регистрацию в Московской области, а свидетельство о рождении было выдано в Подмосковье.

Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг Московской области, выбрав услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» и подав электронное заявление с необходимыми документами. Рассмотрение заявления занимает до 7 рабочих дней, решение поступает в личный кабинет. Подать документы можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Дополнительная информация доступна по телефону 122 (добавочный 6) и в Telegram-чате «Социалка. Мытищи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.