73-летняя жительница Егорьевска ежедневно убирает снег

Жительница Егорьевска Надежда Смагина в 73 года работает в службе благоустройства и каждое утро выходит на уборку снега. 19 февраля в 7:00 она, как и обычно, приступила к работе в шестом микрорайоне города.

Надежде Смагиной 73 года. Каждое утро она встает в четыре часа, садится на автобус в поселке Рязановский и едет в Егорьевск. В городе она переодевается и берет лопату — расчищать снег во дворах.

В службе благоустройства Егорьевска женщина работает уже полгода. До выхода на пенсию она трудилась на железной дороге, затем — в управляющей компании и клининге. По ее словам, прежнее место работы пришлось оставить из‑за задержек зарплаты. В новую организацию ее пригласил начальник участка Леонид Смирнов. Надежда Алексеевна отмечает, что здесь платят вовремя, а коллектив оказался дружным.

Женщина говорит, что любит зиму и готова выходить на уборку каждый день. Наблюдая за людьми, она замечает, что с возрастом многие становятся раздраженными, но сама старается сохранять бодрость и улыбку.

«Если без движения — ты уже никто», — сказала Надежда Смагина.

Она добавила, что силы ей дает сама жизнь, а снегопады не становятся помехой работе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.