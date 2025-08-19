710 школьников Дмитрова начнут обучение в математических классах с 1 сентября

В прошлом году министерство образования Московской области запустило масштабный образовательный проект «Математические классы Подмосковья», направленный на повышение уровня математической подготовки школьников и создание условий для раннего раскрытия талантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Дмитровском округе пионером проекта в 2024-2025 учебном году стала Инженерная школа, вошедшая в число первых 32 специализированных классов региона. Успешный старт инициативы позволил уже в этом году расширить географию проекта: к нему присоединились несколько образовательных учреждений округа.

С 1 сентября 2025 года более 700 школьников Дмитровского округа начнут обучение в математических классах:

13 первых классов (260 учеников),

17 пятых классов (350 учеников),

5 седьмых классов (100 учеников).

Углубленная программа обучения обеспечит высокий уровень подготовки к ЕГЭ и олимпиадам, а также поможет развить аналитическое мышление и навыки решения сложных, нестандартных задач, которые востребованы в современном мире. Для семиклассников будет введен курс олимпиадной математики с обязательным участием в региональных и всероссийских интеллектуальных соревнованиях.

«Математические классы Подмосковья» представляют собой системный подход к подготовке будущих специалистов в области науки и высоких технологий. Проект нацелен на развитие интереса к точным наукам и предоставляет детям инструменты для самореализации, что является важной инвестицией в будущее и интеллектуальный потенциал региона, — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Данный проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и программы развития образования Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.