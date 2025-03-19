71 человека лишили гражданства в Москве за 2024 год

В прошлом году в столице лишили российского гражданства 71 человека за отказ встать на воинский учет или за совершение преступлений, сообщает «Интерфакс» .

Как отметили в пресс-службе городского главка МВД, судебные органы за прошлый год вынесли 46 053 решения о выдворении за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства.

Еще 18,8 тыс. иностранцев поместили в центр временного содержания граждан других стран.

Ранее блогера-миллионника Subo (Субхана Мамедова) лишили российского гражданства, так как он предоставил ложные сведения при оформлении паспорта. Пранкером заинтересовались после того, как он стал попадать в скандалы.