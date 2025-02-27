Одного из популярнейших блогеров России Subo лишили гражданства

Известного блогера Subo (Субхана Мамедова) лишили российского гражданства из-за того, что он предоставил ложные сведения при оформлении паспорта, утверждает «112» со ссылкой на источник. У Субо, находящегося в ОАЭ, осталось родное азербайджанское гражданство.

Пранкером заинтересовались полицейские после того, как он начал попадать в различные скандалы. Правоохранители решили проверить, законно ли Мамедов получил российский паспорт, и выявили нарушения.

Субо также запрещен въезд на территорию России. Сейчас он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

На аккаунт Мамедова в Instagram* подписано более 13,5 млн пользователей. Он известен своими провокационными пранками, рекламой каперов и дружбой с блогером Михаилом Литвиным. Ранее Литвиным также заинтересовались полицейские, заподозрив его в незаконной покупке военного билета.

* Соцсеть Instagram принадлежит американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.