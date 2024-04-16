700 тыс жителей Подмосковья проголосовали за территори благоустройства в 2025 г

15 марта стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. К 11:00 вторника на сайте проголосовало более 682 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 горокругов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.

До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

«В январе этого года Владимир Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование. Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», — отметил Хайкин.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России. Граждане смогут выбрать те территории, которые по их мнению должны быть благоустроены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.