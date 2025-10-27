70 малышей появились на свет в роддоме Химок за месяц

Спустя месяц после открытия родильного дома в Химках в его стенах на свет появились 70 здоровых младенцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современное оборудование и палаты, оказание экстренной помощи беременным и внимательное отношение к каждой пациентке. Таким стал родильный дом в Химках после масштабной реконструкции. В здании изменили планировку, что позволило сделать палаты более комфортабельными, и завезли новое медицинское оборудование. Благодаря современному оборудованию врачи могут проводить сложные процедуры в случае необходимости.

На цокольном этаже развернули раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений. В медучреждении функционируют два родильных зала для оказания экстренной помощи роженицам и беременным. Палаты с индивидуальным санузлом и душевой рассчитаны на пребывание двух женщин. Также в отремонтированном роддоме сделали красивую выписную зону.

Кроме того, для будущих мам доступны партнерские роды. Пригласить можно мужа, родственника и даже подругу. Эта услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Еще женщинам доступны альтернативные роды. Для этого используются специальные ванны, аромамасла, свечи и музыка.

«Открытие обновленного родильного дома в Химках — важное событие для нашего города. Это пример современного и человечного подхода к здоровью матерей и детей. Мы гордимся тем, что новая инфраструктура уже помогает семьям получать качественную и своевременную помощь», — отметила депутат Надежда Смирнова.

Новоиспеченные родители получают помощь для подготовки к грудному вскармливанию и рекомендации по уходу за малышом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.