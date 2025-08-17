7 ведер воды на кв м: в Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков

В ближайшую неделю в Московском регионе резко изменится погода. После теплых выходных с температурой до плюс 25 градусов москвичей ожидает существенное похолодание. В течение недели может выпасть почти месячная норма осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшую неделю в Москве выпадет почти месячная норма осадков. Начиная с понедельника, когда столичный регион окажется под влиянием североатлантического циклона, температура воздуха заметно снизится.

Ночью в Москве температура опустится до плюс 8-11 градусов при переменной облачности. Днем воздух прогреется лишь до плюс 16-19 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются кратковременные ливни и западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление немного повысится до 741 мм рт. ст.

По словам Тишковца, купальный сезон официально завершается, однако лето еще может напомнить о себе перед наступлением осенне-зимнего периода. Осадки станут характерной чертой недели. Метеорологи прогнозируют частые дожди и периодические ливни, особенно в конце недели. За неделю в столице выпадет около 73 мм осадков, что практически соответствует месячной норме.

«В связи с таким прохладным и ненастным сценарием погоды массовые купания будут завершены. Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до плюс 25-30 градусов», — рассказал Тишковец.

Начало сентября сохранит летнее тепло, однако, в отличие от прошлого года, первый осенний месяц не продолжит летний сезон. Осенняя погода, несмотря на небольшую задержку, быстро установится, и климатический календарь перейдет в новый сезон.