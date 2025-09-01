7 сентября: астроном рассказал о грядущем лунном затмении в Нижнем Новгороде

«Для Нижнего Новгорода будет видно как вход тени на Луну, так и сход с нее. При этом само затмение будет полным: чаще мы видим либо неполное затмение, либо не видим самого момента затмения», пояснил специалист.

По его словам, в этот раз жителям региона очень повезло. В воскресенье уна окрасится в багряный цвет, погрузившись в земную тень. Это изменение цвета обычно происходит во время полных лунных затмений, когда спутник оказывается в тени нашей планеты и освещается солнечными лучами, прошедшими сквозь атмосферу Земли. Цвет может колебаться от насыщенно-бордового до нежно-алого.

При условии ясного неба, затмение будет доступно для наблюдения из любой точки Нижнего Новгорода. Важно лишь, чтобы высокие строения не загораживали Луну, акцентировал внимание астроном.