7 регионов нарушили сроки разработки региональных программ по ЭЗЦ

В «красной зоне» по разработке региональных программ по переходу к экономике замкнутого цикла находятся Алтайский, Краснодарский, Хабаровский края, Магаданская, Рязанская области, Республики Алтай, Мордовия. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Региональные программы должны показывать, каким образом субъекты достигнут целей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ к 2030 году. К этому времени необходимо вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов и сократить их захоронение до 50%. При этом каждый регион сам определяет темпы и промежуточные этапы, исходя из своих возможностей», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

На сегодня в регионах из «красной зоны» не определены ответственные региональные министерства, не сформированы рабочие группы и не налажено взаимодействие между органами исполнительной власти субъектов РФ. На заседании представители регионов доложили, каким образом планируют разрабатывать региональные программы.

Еще 36 субъектов РФ находятся в «желтой зоне» — это субъекты, которые провели подготовку к инвентаризации, но к разработке программ фактически не приступили. Субъекты, которые сейчас в «желтой зоне» фактически к следующему штабу переместятся в «красную зону». Замминистра призвал их активизировать работу.

«РЭО 1 сентября направлял письма губернаторам регионов с просьбой о предоставлении актуального статуса разработки региональных программ. По состоянию на 15 сентября получена информация только от 56 субъектов РФ. На штабе замглавы Минприроды обратился к остальным регионам ускориться с предоставлением данных до конца текущей недели», — добавили в пресс-службе РЭО.

Разработку региональных программ планируется завершить до конца 2025 года. В них будет представлен анализ текущей ситуации с образованием и переработкой вторичных ресурсов, описаны перспективные кооперационные цепочки между отраслями, оценены возможности замены первичного сырья вторичным и определен конкретный план мероприятий.