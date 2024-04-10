7 новых соглашений о сотрудничестве подписали колледжи Подмосковья и ДНР

Семь колледжей и техникумов Подмосковья заключили соглашения о сотрудничестве с учреждениями среднего профессионального образования Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

МЦК – техникум имени С.П. Королева и ВАТ «Холмогорка» будут оказывать поддержку Макеевскому техникуму коммунального хозяйства и быта; Дмитровский техникум и Орехово-Зуевский техникум – Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф.И. Бачурина; Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж - Мариупольскому аграрно-технологическому техникуму; Ногинский техникум - Макеевскому техникуму сервиса и торговли.

В рамках сотрудничества колледжам будет предоставлена помощь при переходе на стандарты российского образования, а также доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья». Благодаря этому студенты и преподаватели смогут получить доступ к электронным учебникам и методическим пособиям, а также проходить стажировки и повышать квалификацию.

В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент уже заключено 10 соглашений между учреждениями среднего профессионального образования Московской области и ДНР.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.



«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», - сказал глава области.