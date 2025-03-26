7-классники Подмосковья написали региональную диагностическую работу по математике

Ранее семиклассники подмосковных школ приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике. В экзамене участвовали 675 учеников из 32 школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Цель работы — определить уровень освоения школьниками программы по математике в соответствии с требованиями ФГОС. Работа включала 8 заданий, из которых 5 базового уровня сложности и 3 повышенного. Задания были направлены на проверку знаний по арифметическим действиям с рациональными числами, свойствам степени с натуральным показателем, решению уравнений, текстовых и геометрических задач, а также использованию формул сокращенного умножения и геометрических свойств треугольников.

РДР проводилась с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», а проверку работ осуществляют независимые эксперты онлайн. Работа считается выполненной при получении 4 баллов из 12 возможных. Результаты будут опубликованы не позднее 31 марта.

Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья» — первая прошла в сентябре 2024 года. По итогам анализа результатов можно будет оценить предметную подготовку учеников и эффективность образовательных подходов в школах-участниках проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.