7 каширских команд примут участие в третьем сезоне фестиваля «Город танцует в парках»

Вход свободный, начало в 12:00

Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» становится еще масштабней и эффектней! Тебя ждут выступления танцевальных команд и солистов из Подмосковья и профессиональный «КЕД концерт» от танцоров-участников телепрограмм «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Всего 10 команд примут участие в фестивале, из которых 7 каширских.

Лучшие конкурсанты выступят на гала-концерте в сентябре и поборются за призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Приходи поддержать участников и стать частью танцевального мира!

Вход свободный. Подробная информация на сайте городтанцует.рф и в группе фестиваля ВКонтакте. Организатор фестиваля — АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.