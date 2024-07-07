7 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется один из главных славянских праздников — Иван Купала, еще христиане отмечают рождество Иоанна Предтечи. Еще в календаре 7 июля появился новый День борьбы с психосоматическими заболеваниями.

Иван Купала

Народный праздник Иван Купала празднуется ночью с 6 на 7 июля. Это один из главных и любимых славянских праздников, корнями уходящий в далекое прошлое. По мнению ученых, он посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.

Праздник окутан чередой специальных обрядов. Основная часть проводится ночью. На Ивана Купалу собирали цветы, плели венки, обливались водой, прыгали через костер, а также сжигали чучела и предавались различным утехам. Считалось, что травы, скошенные в этот день, обладают сверхцелебной силой.

У славян существовало поверье, согласно которому только один раз в году, в ночь на Ивана Купалу цветет папоротник. Мифический цветок якобы дает тому, кто сорвал его и сохранил при себе, чудесные возможности.

День образования авиалесоохраны России

7 июля профессиональный праздник, а также день рождения службы отмечают работники Авиалесоохраны РФ. В этот день в 1931 году с аэродрома в Нижегородской области взлетел самолет По-2, который был создан специально для патрулирования лесных массивов.

В рамках установленных принципов борьбы с лесными пожарами выработаны превентивные меры для своевременного выявления очагов возгорания на ранних этапах. Эта задачи как раз и возложены на Авиалесоохрану.

ФБУ «Авиалесоохрана» занимается мониторингом обстановки, помогает регионам в ликвидации лесных пожаров, а также может осуществлять взрывные работы, искусственно вызывать осадки при ликвидации крупных возгораний.

День работников морского и речного флота

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Он известен еще со времен Советского Союза и установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1980 году.

Морской и речной транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств, и в этом большая заслуга поколений профессионалов. День является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.

День борьбы с психосоматическими заболеваниями

Он призван информировать людей о сути, симптомах и методах лечения соматических болезней, спровоцированных защитными механизмами психики. Приурочен ко дню рождения основателя института доказательной психосоматики «Эвира» Юлии Соль.

Психосоматика –направление клинической психологии, которое рассматривает разум и тело, как части единой системы, а пациента не как носителя заболевания, а как личность, чьи эмоции и психотравмы могут запускать ряд физических симптомов. Психосоматика рассматривает, как эмоциональное состояние человека влияет на развитие и течение определенных заболеваний.

Рождество Иоанна Предтечи

Это один из главных христианских праздников, отмечаемых во всем мире. Он знаменует собой появление на свет мученика, которому было предназначено окрестить Иисуса Христа.

После Богородицы Иоанн Креститель является самым почитаемым христианским святым. Православные христиане верят, что молитва этому святому помогает исцелиться от душевных болезней и познать собственное предназначение.

День победы России над Турцией в Чесменском сражении

Дата, ставшая поистине исторической для российского флота, появилась в официальном календаре отечественных праздников в 2012 году. Само сражение произошло в ходе Русско-турецкой войны в 1770 году.

Несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты. В результате тяжелейшего двухдневного боя, в ходе которого потери понесли обе стороны, победа осталась за русскими моряками.

Русским военным удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл, что впоследствии сыграло важную роль при заключении мирного договора.

Именины

В этот день именины отмечают Антон, Иван, Никита и Яков.