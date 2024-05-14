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7 фотографов из Мытищ прошли в финал международного конкурса «Без границ»

Общество

Фото - © Pxhere.com

Воспитанники студии «Азбука фотографии» культурно-информационного центра «Леонидовка» успешно прошли в финал Международного конкурса фотографии «Без границ», который прошел в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Участниками конкурса стали не только жители России, но и представители 31 страны мира, которые прислали 15 тыс. фотографий.

Участники студии «Азбука фотографии» за свои работы получили диплом финалиста международного конкурса фотографии «Без границ».

В финал вышли следующие фотографы из Мытищ:

  • Алена Марушкина,
  • Дарья Морохина,
  • Альбина Антипова,
  • Юлия Татаринцева,
  • Виктория Кириллова,
  • Александр Карпухин,
  • Егор Карпинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.