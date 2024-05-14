сегодня в 14:14

7 фотографов из Мытищ прошли в финал международного конкурса «Без границ»

Воспитанники студии «Азбука фотографии» культурно-информационного центра «Леонидовка» успешно прошли в финал Международного конкурса фотографии «Без границ», который прошел в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Участниками конкурса стали не только жители России, но и представители 31 страны мира, которые прислали 15 тыс. фотографий.

Участники студии «Азбука фотографии» за свои работы получили диплом финалиста международного конкурса фотографии «Без границ».

В финал вышли следующие фотографы из Мытищ:

Алена Марушкина,

Дарья Морохина,

Альбина Антипова,

Юлия Татаринцева,

Виктория Кириллова,

Александр Карпухин,

Егор Карпинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.