7 фотографов из Мытищ прошли в финал международного конкурса «Без границ»
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Воспитанники студии «Азбука фотографии» культурно-информационного центра «Леонидовка» успешно прошли в финал Международного конкурса фотографии «Без границ», который прошел в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Участниками конкурса стали не только жители России, но и представители 31 страны мира, которые прислали 15 тыс. фотографий.
Участники студии «Азбука фотографии» за свои работы получили диплом финалиста международного конкурса фотографии «Без границ».
В финал вышли следующие фотографы из Мытищ:
- Алена Марушкина,
- Дарья Морохина,
- Альбина Антипова,
- Юлия Татаринцева,
- Виктория Кириллова,
- Александр Карпухин,
- Егор Карпинский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.