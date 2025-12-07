7 декабря в России отмечают Международный день гражданской авиации

7 декабря в РФ отмечают Международный день гражданской авиации. Профессиональный праздник появился в 1996 году.

Цель даты — донести до жителей всех стран мира, насколько гражданская авиация важна для социального и экономического развития государств. Самолеты позволили сформировать высокоскоростную международную транспортную сеть. Ей пользуются люди во всех странах мира.

Отечественная гражданская авиация начала зарождаться в первые годы СССР. В 1923 году заработала первая авиалиния, по которой транспортировали людей из Москвы в Нижний Новгород и обратно. Пролететь предстояло 420 километров.

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. В этот день гражданская авиация в стране официально родилась.

В современном мире гражданскую авиацию применяют для решения разных задач. Ее используют для доставки грузов, почты, людей. Также она позволяет оказывать медпомощь населению, организовывать санитарные мероприятия, проводить авиационные работы в разных отраслях научной деятельности, экономики.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.