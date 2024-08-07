7 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день холостяка. Кроме того, в этот день в 1565 году первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника», а в 1941 году летчик Виктор Талалихин впервые в ВОВ совершил ночной воздушный таран.

День Службы спецсвязи и информации ФСО РФ

Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, которое занималось в СССР охраной глав партии и правительства, а служба спецсвязи и информации в ее структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации. Оно вошло в состав ФСО после реорганизации 7 августа 2004 года по указу президента РФ.

На сегодняшний день служба обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются глава государства, члены правительства РФ, сотрудники диппредставительств за границей.

Еще она занимается инфобезопасностью деятельности первых лиц страны, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют гостайну.

Международный день холостяка

Он является неформальным праздником. Праздник посвящен мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя серьезными отношениями. Еще его называют Днем одиночек или Днем одиноких сердец.

Международный день холостяка пошел из Китая. Именно эта страна — лидер по перенаселению, где регулярно решают демографические проблемы. Однако не только в КНР много одиноких людей, поэтому День холостяка отмечают по всему миру.

Причин, почему люди не хотят вступать в серьезные отношения, много. Одни ценят независимость, кто-то ищет единственного, у других просто нет времени на отношения. Однако психологи отмечают, что необходимо разбираться, почему человеку комфортно одному.

Традиционно «холостяки» проводят праздник в хорошей компании — дома, за настольными играми или за фильмом.

Анна Летняя

Анна Летняя — мать Пресвятой Богородицы, бабушка Иисуса Христа. Часто ее называют Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью). Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима и жила с ним в Назарете.

Согласно поверью, на праздник поспевает первый картофель. Блюдами из него украшали стол, множество рецептов передавали друг другу, из поколения в поколения. Есть и такая примета: какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря. Следили в этот день и за муравьями. Если они начинали рыть муравейники — зима будет холодной.

Русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника»

В этот день в 1565 году первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника». Это была следующая книга после их знаменитого «Апостола», который вышел годом ранее. Еще это вторая из датированных русских печатных книг.

Работу они завершили в конце сентября. «Часовник» является сборником повседневных молитв, которые также использовались при обучении грамоте. Книга разошлась быстро, потом ее еще допечатывали.

На сегодняшний день сохранились шесть «Часовников», а от первого издания остался один экземпляр, он хранится в Брюсселе. Единственным экземпляром второго издания располагает Российская национальная библиотека в Петербурге.

Русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны

6 и 7 августа 1714 года у мыса Гангут (Финляндия) случилось морское сражение между русским флотом под командованием адмирала Федора Апраксина и шведским флотом вице-адмирала Ватранга.

7 августа днем русские галеры атаковали шведские корабли в Рилакс-фьорде. Прошла яростная схватка, флагманский корабль шведов — фрегат «Элефант» — взяли на абордаж, а все остальные суда сдались. Русские бойцы заняли Аландские острова.

Благодаря победе позиции русских войск укрепились в Финляндии. Гангут стала первой крупной победой русского флота. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве.

Летчик Талалихин впервые в ВОВ совершил ночной воздушный таран

В годы Великой Отечественной войны советский летчик Виктор Талалихин произвел свыше 60 боевых вылетов. А в этот день в 1941 году ему удалось совершить первый в истории авиации ночной таран самолета противника.

Во время воздушного боя около Москвы на И-16 летчик протаранил немецкий бомбардировщик Не-111. Сбив самолет, раненый Талалихин в последнюю минуту смог выбраться из падающей машины. Он на парашюте приземлился на землю, а экипаж противника разбился вместе со своим самолетом.

За этот подвиг Талалихин был удостоен звания Героя Советского Союза. Ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Вскоре летчика назначили командиром эскадрильи, ему было присвоено звание лейтенанта.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай.