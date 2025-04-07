7 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

7 апреля отметят Всемирный день здоровья и День рождения Рунета

7 апреля 2025 года отмечают Всемирный день здоровья, День рождения Рунета, День памяти погибших подводников, праздник Благовещение.

Всемирный день здоровья

Его отмечают каждый год в честь того, что в 1948 году появилась Всемирная организация здравоохранения. С того момента к ней присоединились 194 страны.

В эту дату во многих странах организовывают информационно-просветительские мероприятия. Во время них объясняют, почему за здоровьем необходимо следить и как это делать.

День рождения Рунета

7 апреля 1994 года для России создали домен «.ru». После этого его добавили во всемирную базу данных государственных доменов верхнего уровня.

До этого 4 декабря 1993 года было проведено собрание наиболее крупных интернет-провайдеров того периода. Тогда подписали соглашение «О порядке администрирования зоны .ru». Получается, что 7 апреля 1994 года РФ признали страной, представленной в мировой Сети.

День памяти погибших подводников

7 апреля — трагическая дата, когда умер экипаж атомной субмарины Северного флота «Комсомолец». Трагедия случилась в 1989 году в Норвежском море.

На подводной лодке начался пожар. Она утратила плавучесть и утонула.

Всего в экипаже было 69 человек. Из них умерли 42. В связи с этим в современной России 7 апреля — День памяти погибших подводников.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник появился в качестве памяти о дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что на свет появится Сын Божий. Проводится либо на Великий пост, либо на Светлую Седмицу. Отмечать его могут от одного дня до трех суток.

Во все времена в России людям нравился праздник. Он был одним из ключевых на протяжении всего года.

Дело в том, что во время Благовещения всегда был ослаблен пост. Также многие едят в этот день кулебяку. Это специальный пирог, в который кладут капусту и рыбу. Еще 7 апреля встречают весну.

Именины

7 апреля 2025 года именины у Тихона.