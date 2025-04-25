69 тысяч жителей Московской области приняли участие в «Диктанте Победы»

Международная патриотическая акция «Единой России» в этом году прошла уже в седьмой раз. В единый день, 25 апреля, «Диктант Победы» написали по всей стране. В регионе исторический диктант страны прошел на 1372 площадках при участии 69 тысяч жителей и гостей Подмосковья, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Центральной площадкой стал Красногорский филиал Музея Победы — военно-исторический музей, основанный в 1985 году как Мемориальный музей немецких антифашистов. На этой площадке тестирование написали участники специальной военной операции, волонтеры, «Молодая Гвардия», юнармейцы.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, «инициатива „Единой России“ была запущена в 2019 году и получила поддержку от всех регионов и жителей нашей страны. Ее цель — сохранить память о нашей победе и предотвратить искажение ее значения. Московская область всегда выделялась тем, что здесь организовано наибольшее количество площадок по сравнению с другими регионами страны.

«Сегодня в Московской области для проведения диктанта мы открыли 1372 очных площадки. На них свои знания проверили более 69 тысяч человек — это действительно масштабный результат. В последние годы мы видим, как историческая память становится предметом дискуссий, а в некоторых странах меняется отношение к событиям прошлого. К сожалению, это касается и памяти о Великой Победе: в ряде государств, включая Украину, демонтируются памятники и пересматривается значение подвига советского народа. В таких условиях особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее новым поколениям, помня уроки 1941–1945 годов», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что подготовка к мероприятию осуществлялась при активном участии учебных учреждений, воинских частей, представителей силовых ведомств, общественных организаций, музеев и домов культуры.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Все они стремятся объединить людей разных поколений — наших ветеранов и молодежь, а также неравнодушных жителей, желающих проверить свои знания и вновь окунуться в историю Великой Отечественной войны. В этом году „Единая Россия“ также запустила программу под названием „Успех в единстве поколений“, в рамках которой по всему региону проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и передачу правды о ключевых вехах нашего героического прошлого», — подчеркнул Брынцалов.

Член генерального Совета партии «Единая Россия», председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков поблагодарил Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за то, что в этом году в тестирование был включен блок вопросов, касающийся специальной военной операции.

«Когда заканчивается горячая война, начинается информационная, а она не прекратится никогда. Наши противники постоянно пытаются переписать нашу историю и воспитать молодежь по-своему. Мы привлекаем волонтеров, юнармейцев и школьников к написанию диктанта. Они отвечают на вопросы не только о Великой Отечественной войне, но и о специальной военной операции. Это уникальная возможность — даже если участник не знает ответа на вопрос, он может пообщаться с ветераном боевых действий, который принимал участие в СВО, и обсудить с ним интересующие моменты. Особенно приятно видеть участников специальной операции на диктанте», — рассказал Кирилл Лосунчуков.

Депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев отметил, что «Диктант Победы» традиционно открывает череду мероприятий, посвященных 9 мая.

«У нас запланирован большой перечень мероприятий, посвященных 80-летию со дня Великой Победы: встречи с ветеранами, парады, подарки. Мы также организуем автопробеги и различные акции, связанные с благоустройством территорий захоронений и памятников. Это также масштабные мероприятия, которые включают митинги и празднования. Это одна из основных задач партии. Преемственность поколений — основа нашей государственности. Президент подчеркивает, что все, что связывает нас исторически, является фундаментом нашей страны. Мы должны помнить уроки Великой Отечественной войны, так как они помогают нам осознать важность сохранения исторической памяти», — сказал Владимир Вшивцев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

К диктанту были подготовлены 9 уникальных площадок. Среди них: музей «Бородино», аэропорт «Шереметьево», Перемиловская высота, Государственный Военно-Технический Музей, музей «Зоя», Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Московской области.

Международный исторический диктант включал в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводился в формате тестирования. В этом году в диктант был включен блок вопросов на знание специальной военной операции.

Принять участие в «Диктанте Победы» мог любой желающий вне зависимости от возраста, придя лично на одну из площадок проведения акции или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. По итогам Диктанта всем участникам будет выдан сертификат о прохождении тестирования, а федеральные победители получат возможность посетить Парад Победы в Москве в 2026 году.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.