687 жителей Подмосковья обратились в приемные ЕР по вопросам материнства и детства

Со 2 по 8 июня в Московской области проходила неделя приемов, посвященная вопросам материнства и детства. Депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии приняли порядка 700 жителей региона в приемных партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Большинство вопросов касались предоставления мер социальной и правовой поддержки в сложной жизненной ситуации. Также поступило много обращений, связанных с организацией отдыха и досуга детей, здравоохранением.

Руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Госдумы Алла Полякова рассказала, что по результатам приемов уже есть положительные решения.

«В приемную обратилась мама 11-летней девочки с тяжелым хроническим заболеванием. Речь шла о сохранении жизненно важной терапии, от которой напрямую зависит качество жизни ребенка. Семья столкнулась с риском замены препарата, который хорошо переносился и позволил добиться устойчивой ремиссии. Нам удалось оперативно разрешить ситуацию. Помощь была оказана — своевременно, в индивидуальном порядке. Также семье была оказана необходимая помощь в оформлении документов по инвалидности — чтобы обеспечить непрерывность лечения и избежать лишней нагрузки на маму, которая одна воспитывает двоих детей», — прокомментировала Полякова.

По результатам приема в Орехово-Зуеве депутат Госдумы Геннадий Панин заявил о необходимости проработать с профильным комитетом возможность введения ставок тьюторов в коррекционных школах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

«На приеме познакомился с энергичной Викторией Устиновой, мамой особенного ребенка, которая ведет общественную работу: участвует в школьных форумах и семинарах, организовывает родителей для проведения мероприятий, помогает решать проблемы семьям с детьми-инвалидами. Ее дочь Вероника — умная, талантливая девочка с расстройством аутистического спектра. Она учится в школе № 5 Орехово-Зуева, где созданы условия для обучения детей с ОВЗ. Виктория озвучила проблему — в штате школ для особенных детей нет или не хватает специальных сопровождающих, а педагогу физически сложно уделить внимание каждому. Такое сопровождение помогает не только детям с особенностями развития усвоить материал и адаптироваться в коллективе, но и учителю в организации учебного процесса. Предложение интересное и действительно важное», — рассказал Геннадий Панин.

Важным направлением работы остается поддержка семей участников специальной военной операции. За прошлую неделю в общественных приемных Подмосковья рассмотрели около 130 вопросов по данной теме.

На приеме граждан в Зарайске депутат Госдумы Никита Чаплин встретился с Марианой Васильевной Миллер — матерью участника специальной военной операции Андрея, который выполняет свой долг в Курской области. Мариана Васильевна обратилась с важным вопросом: из-за технической ошибки в ЕГРН границы ее земельного участка в деревне накладываются на соседские, что препятствует оформлению льготной газификации. Несмотря на предыдущие обращения в администрацию и Кадастровый центр, ситуация до сих пор не разрешена.

«Мы детально разобрали ситуацию и договорились о совместной работе с администрацией и профильными службами. Уже в ближайшее время специалисты помогут урегулировать вопрос с границами участка и оформлением документов для газификации. Такие истории нельзя оставлять без решения — это вопрос не просто комфорта, а социальной справедливости», — прокомментировал Чаплин.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Лидия Антонова привела прием в Люберцах совместно с заведующим отделом окружного управления социальной защиты населения № 3 Минсоцразвития Московской области.

«Светлана Александровна — многодетная мама, она обратилась с просьбой об обеспечении детей путевками в детский оздоровительный лагерь. Подробно рассказали об организации летнего отдыха. Другая многодетная мама, Мария Александровна, обратилась за разъяснением о предоставлении бесплатной парковки для многодетных семей на платном парковочном пространстве Подмосковья. Елена Александровна – супруга военнослужащего СВО. Ее муж выполняет свой воинский долг в зоне проведения спецоперации. Побеседовали с Еленой Александровной о региональных мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы дополнительной помощи родным и близким участников СВО», — рассказала Лидия Антонова.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием к депутатам можно, обратившись в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница). Также можно отправить обращение на электронную почту op@mosobl.er.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.