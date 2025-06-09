685 юных патриотов Подмосковья завершили образовательную смену в «Авангарде»

Завершилась вторая смена образовательной программы «Юные патриоты Подмосковья», проходившая на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Участниками смены стали 685 учащихся 4-х классов — победители Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых», а также всероссийского проекта «Орлята России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В рамках смены для школьников была организована насыщенная образовательная и досуговая программа. Ребята принимали участие в военно-патриотических дисциплинах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях и интеллектуальных викторинах. Такой подход способствовал развитию лидерских качеств и формированию гражданской ответственности у участников.

Особое внимание уделялось развитию навыков сотрудничества и коммуникации. Благодаря поддержке педагогов и наставников школьники смогли раскрыть свои таланты, научиться работать в команде и приобрести новых друзей.

«Смена «Юные патриоты Подмосковья» стала важным этапом в патриотическом воспитании подрастающего поколения региона. Полученный опыт поможет участникам проявлять инициативу и активную жизненную позицию в дальнейшем обучении и общественной деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Впереди — новая смена для учащихся 5–11 классов, активистов «Движения Первых Подмосковья», среди которых финалисты регионального этапа конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» и победители регионального этапа Всероссийской премии «#МыВместе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.