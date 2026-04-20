65-летие Дома культуры «Быково» отметили в Подольске

К 65-летию учреждения сотрудники придумали новую традицию: написали гимн Дома культуры, который впервые прозвучал со сцены в юбилейный вечер 17 апреля. Зрителей ждала насыщенная концертная программа из номеров творческих коллективов СДК «Быково» городского округа Подольск,

Вручили заслуженные награды и поздравили коллектив председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Администрации округа Августа Евстигнеева и первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев.

Многие работники отдали Дому культуры не одно десятилетие. Директор Лилия Ларичева трудится здесь уже 21 год, а с июня возглавила учреждение. Особенность ДК она объясняет преданностью каждого сотрудника своему делу.

«Все сотрудники Дома культуры — настоящие профессионалы, которые искренне любят свою работу», — подчеркнула Лилия Ларичева.

Современное здание Дома культуры открыли в 2018 году после реконструкции. Однако само учреждение ведет историю с 1961 года. Здесь работают хор русской песни «Стрелковский» — ему 55 лет, образцовый вокальный ансамбль «Славяночка» — 25 лет, есть собственная студия звукозаписи. Всего Дом культуры объединяет три площадки, где для детей и взрослых открыты 57 кружков.

