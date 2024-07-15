637 млн долларов составил экспорт продукции агрокомплекса Подмосковья в 2024 году

Объем экспорта Подмосковной продукции превысил отметку в полмиллиарда долларов. С начала года он составил порядка 637,8 млн долларов в количестве 446,4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли, а также зерновым. Масложировой продукции продано на более 23 млн долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности — более чем на 21 млн долларов, масличные семена и плоды — на 6 млн долларов», — отметил Двойных.

Министр подчеркнул, что Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов.

Новыми странами-импортерами региональной сельскохозяйственной продукции стали: Норвегия, Конго, Венгрия, Мальдивы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.