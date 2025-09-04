630 первокурсников пополнили ряды студентов Губернского колледжа в Серпухове

В этом году учреждение, включенное в престижный реестр «100 Лучших образовательных организаций» и «ТОП — 100» лучших учреждений среднего профессионального образования России по версии движения «Профессионалы», празднует свое 95-летие. Это почти вековая история, полная достижений, традиций и преданных своему делу преподавателей и выпускников. Несмотря на солидный возраст, здесь рождаются новые идеи, появляются и развиваются проекты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

На торжественной церемонии в честь Дня знаний и посвящения первокурсников в студенты прозвучало очень много добрых слов от почетных гостей. Поддержать ребят пришли: заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева, председатель Комитета по образованию Городского округа Серпухов Оксана Евдокимова, председатель Совета депутатов Г.о. Серпухов Михаил Шульга, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, депутат окружного Совета Ольга Ковшарь, председатель Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза образования, Почетный гражданин Серпухова Татьяна Клочко и заместитель директора по персоналу и внешней политике ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» Сергей Савин. Учащихся также поздравила выпускница школы при Губернском колледже, врач-онколог, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Особым гостем праздника стала первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она наградила педагогов за плодотворную работу и воспитание подрастающего поколения знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения». За большой вклад в воспитание молодежи и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, Благодарностью Министерства образования Московской области отмечен Народный учитель Российской Федерации, директор Губернского колледжа Александр Лысиков.

Победители и призеры региональных чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» получили из рук Александра Ивановича сертификаты. Эти студенты смогли доказать свое мастерство и защитить честь Серпухова.

С этого дня в Губернском колледже открылся кластер «Индустрия робототехники» в рамках Федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Создание этого современного кластера — настоящий прорыв в подготовке специалистов, вклад в будущее региона и страны, развитие экономики и повышение конкурентоспособности отечественного образования.