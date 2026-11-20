Большинство участников опроса высказались за ограничение максимальной суммы алиментов. Они считают, что детям не нужны многомиллионные выплаты, сообщает kp.ru .

Поводом для обсуждения стала жалоба Матвея Сафонова в Конституционный суд РФ. Спортсмен предложил платить на пятилетнюю дочь фиксированную сумму — например, 300 тысяч рублей в месяц вместо четверти дохода. Как пишет издание, суд поддержал жалобу и указал, что при сверхдоходах родитель не обязан выплачивать всю долю от зарплаты.

Верхнюю планку алиментов одобрили 62% опрошенных. Сторонники ограничения считают, что фиксированной суммы достаточно для нужд ребенка. Некоторые выразили опасение, что второй родитель может тратить часть крупных выплат на себя.

Еще 35% выступили за единое правило: родитель, который не воспитывает ребенка, должен ежемесячно перечислять 25% дохода независимо от его размера.

«Если закон гласит 25% от дохода, то и взыскивать нужно 25%, а не придумывать лазейки», — заявил участник опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». В опросе участвовали 2,3 тысячи подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и MAX.

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