62 маскировочные сети отправили в Курскую область из подмосковных Озер

Активисты Озерского отделения союза пенсионеров Подмосковья и присоединившиеся к ним неравнодушные жители города за последний месяц сплели 62 маскировочные сети цвета хаки. Они будут переданы в приграничные районы Курской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши пенсионеры трудятся без устали, на эмоциональном подъеме. Мы очень благодарны всем людям, кто откликнулся на наш призыв и в свое свободное время приходил плести сети. Говорим огромное спасибо парням и девчонкам из молодежного центра Озеры», — рассказала активистка Озерского отделения союза пенсионеров Подмосковья Раиса Комарова.

В ближайших планах озерских пенсионеров — начать плетение маскировочных сетей в осенней и зимней расцветках. Местные предприниматели уже передали активистам 20 основ для массетей общей площадью 360 кв. метров, около 1 тыс. кв. метров спандбонда и другие необходимые материалы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что большое количество муниципалитетов региона очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.