61-летнего администратора канала посадили на 6 лет из-за фейков об армии РФ

Зюзинский районный суд Москвы вынес приговор 61-летнему Павлу Сюткину* по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следствие и суд установили, что в 2022 году фигурант, администрируя собственный канал в мессенджере, размещал материалы с недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции и действиях ВС РФ.

Публикации были доступны неограниченному кругу читателей. Они распространялись по мотивам политической ненависти.

Суд назначил Сюткину* наказание в виде шести лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчите на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в Сети.

* Павел Сюткин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.