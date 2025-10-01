600 руб за 45 гр: в Сургуте начали продавать шоколад с вяленой олениной

сегодня в 17:51

В Сургуте начали продавать необычный шоколад с вяленой олениной

Шоколад с вяленой олениной появился в продаже в Сургуте, где его попробовал корреспондент «Север-Пресса». Журналист отметил оригинальный вкус продукта, но обратил внимание на его высокую стоимость, сообщает Север-Пресс .

В Сургуте начали выпускать шоколад с вяленой олениной. Новинка продается в фирменном магазине по цене 600 рублей за плитку весом 45 граммов.

Корреспондент «Север-Пресса» продегустировал необычный десерт и поделился впечатлениями.

«На вкус — горький шоколад. Постепенно он тает во рту и появляется солоноватый вкус вяленого мяса. В составе всего четыре ингредиента: какао тертое сырое, какао-масло холодного первого отжима, вяленая вырезка северного оленя и акациевый мед», — рассказал дегустатор.

Шоколад оказался довольно сытным: в 45-граммовой плитке содержится 517 килокалорий, 5,5 грамма белков, 39,5 грамма углеводов и 37 граммов жиров. Журналист отметил, что вкус продукта ему понравился, однако высокая цена может отпугнуть покупателей.

Ранее ассоциация туроператоров России включила строганину из оленины и рыбы, сырокопченую и вяленую рыбу, уху по-северному и кровяные лепешки в топ аутентичных национальных блюд Ямала.

