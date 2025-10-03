60 роз подарили активисты Шатурского молодежного центра учителям школы № 1

В преддверии Дня учителя волонтеры — бывшие ученики и выпускники — посетили школу № 1 в Шатуре. Активисты поздравили педагогов с профессиональным праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В преддверии Дня учителя приехали поздравить педагогов с их профессиональным праздником и еще раз напомнить им, что их профессию трудно переоценить, ведь именно они дают свет будущим поколениям. Также хотели им напомнить, что мы всегда рядом, всегда готовы их поддержать, и они всегда могут опираться на своих выпускников», — рассказал Александр Гуреев, директор МБУ «Комплексный молодежный центр м. о. Шатура».

Преподавателей ждали цветы, веселые плакаты и, конечно же, теплые слова. Ребята выразили признательность людям, воспитавшим не одно поколение детей, отдавшим школе и ученикам частичку своей души.

«Очень понравилось! Спасибо большое! Неожиданно и очень приятно!» — поделилась впечатлениями Алина Карпухина, учитель начальных классов школы.

Отметим, что в муниципальном округе Шатура трудятся почти 1000 педагогов. Свой профессиональный праздник они будут отмечать 5 октября.

