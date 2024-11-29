60% россиян оказались равнодушны к осенним распродажам и скидкам

Около 35% россиян все-таки следят за акциями и ждут распродажи, а 5% жителей страны попали в число случайных покупателей в период акций. Примечательно, что почти половина респондентов (47%) считают предлагаемые скидки действительно выгодными.

Среди тех, кто внимательно следит за акциями, 45% намерены участвовать в «Черной пятнице». Четверть всех опрошенных признались, что совершают незапланированные покупки под влиянием момента. При этом 40% респондентов, следящих за скидками, готовы приобрести товар, если он придется по душе, а каждый десятый не планирует тратить деньги, несмотря на привлекательные предложения.

Исследование показало, что более половины россиян планируют выделить от 5 до 10 тысяч рублей на покупки во время акций. Основным местом охоты за скидками стали маркетплейсы, где их ищут 61% потребителей. Примечательно, что традиционные торговые центры привлекают лишь каждого пятого покупателя (23%), а через социальные сети совершают покупки всего 16% людей.

Аналитики социальной сети ОК зафиксировали значительный рост интереса к скидкам — количество постов об акциях и распродажах в ноябре 2024 года увеличилось на треть по сравнению с октябрем, что отразилось как в основной ленте, так и в разделе «Увлечения». Значительная группа потребителей располагает бюджетом 10-20 тысяч рублей на акционные покупки, в то время как равные доли по 10% готовы тратить как 30-50 тысяч, так и свыше 100 тысяч рублей.

Оказалось, что далеко не все россияне довольны распродажами. Каждый четвертый сожалеет о приобретении электроники, бытовой техники и нижнего белья по сниженным ценам. А 15% участников опроса признались, что зря поддались соблазну больших скидок на брендовую одежду и обувь.

Около четверти населения России не планирует свои покупки во время распродаж, в то время как пятая часть опрошенных активно мониторит цены на различных торговых площадках. Каждый десятый внимательно отслеживает ценовые колебания как в онлайн-магазинах, так и в обычных торговых точках. Небольшая часть потребителей (7-6%) подходит к шопингу организованно — составляет списки и придерживается запланированных покупок, невзирая на размер дисконта.

Что касается популярных категорий товаров, то большинство потребителей (почти две трети) отдает предпочтение гардеробу и модным аксессуарам. Чуть больше половины участников опроса интересуется техническими новинками и бытовыми приборами. Значительно меньше внимания уделяется ювелирным изделиям и цифровым сервисам — их выбирает каждый восьмой респондент. Культурный досуг в виде театральных постановок и концертов привлекает 8% опрошенных, а в саморазвитие через обучающие программы готовы вкладываться лишь 5% участников исследования.