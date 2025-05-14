6 тыс саженцев сосны высадили жители Домодедова в рамках акции «Сад памяти»

Городской округ Домодедово в пятый раз присоединился к международной акции «Сад памяти». В этом году саженцы были высажены сразу на 23 площадках. Главной площадкой стала территория возле леса в мкр Белые Столбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом посадки с приветственным словом выступили глава Домодедово Евгения Хрусталева и настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра протоиерей Олег Сердцев. В участии приняли участие местные жители.

«Каждый саженец, который мы с вами будем сажать, давайте говорить: «Господи, благослови». И поверьте — здесь вырастет прекрасный лес, куда уже наши дети будут приходить и радоваться, что мама с папой, дедушка с бабушкой это все посадили», — обратился к собравшимся священник.

Посадки производили под чутким руководством сотрудников Подольского лесничества. Всего на территории высадили 6 тыс. саженцев сосны.

«Пусть этот пока что молоденький сосновый бор растет, вдохновляет новые поколения и хранит историю 80-летия Победы», — сказала глава округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.