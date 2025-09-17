6 школ в Дубне получили новое оборудование для уроков труда и ОБЗР

В этом году в рамках проекта министерства образования Московской области по обновлению оборудования для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины новый инвентарь получили шесть школ в Дубне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в школу № 9 для занятий ОБЗР поступили новый манекен, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова и гранат, а также техника в кабинет труда. «Часть оборудования на полмиллиона рублей закупили в Министерстве образования региона, и на такую же сумму — сами школы. Все по списку инвентаря, который должен быть в современных кабинетах ОБЗР и труда», — рассказала Елена Лисеенко, директор школы № 9.

В итоге школьное оборудование пополнили мини-станки, швейные машины, наборы сверл и фрез, а также холодильники, плиты электрические с духовками, утюги и многое другое.

«Мы постарались, чтобы к новому учебному году каждое образовательное учреждение преобразилось, чтобы в школах было комфортно. Во многом это удалось сделать благодаря участию в областных проектах», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.