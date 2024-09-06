6 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечается День борьбы с прокрастинацией, День полетов над землей, а также День рыжих людей. Профессиональный праздник 6 сентября отмечают сотрудники подразделений по противодействию экстремизму МВД России.

День борьбы с прокрастинацией

Вряд ли на Земле найдется хоть один человек, который никогда в жизни не откладывал даже важные дела на последний момент. Злоупотребление таким качеством и есть прокрастинация, побороть которую может только тот человек, который проваливается в это состояние.

Ежегодно 6 сентября активисты по всему миру призывают бороться с прокрастинацией, чтобы важные дела не простаивали, а мечты — сбывались. Психологи рекомендуют для борьбы с прокрастинацией ежедневно ставить себе не больше трех целей и выполнять их, деля на маленькие шаги. После выполнения каждого шага себя можно благодарить.

День полетов над землей

Если человек хоть раз в своей жизни испытывал эйфорическое состояние счастья, то он может представить себе, что чувствует человек, парящий над землей. Ежегодно 6 сентября принято праздновать День полетов над землей, целью которого является почувствовать дух свободы и безграничного пространства.

Ценители праздничной даты отмечают ее полетами над землей в прямом и переносном смысле. Можно купить билет на самолет и отметить праздник в небе, но если же обстоятельства не позволяют уехать, можно посетить любой парк аттракционов и покружить над землей на каруселях.

День рыжих людей

Рыжеволосые люди от общей численности Земли занимают всего около 2%. Рыжий цвет волос — это генетическая мутация, из-за которой волосы и кожа вырабатывают только определенный тип меланина. Если у родителей есть в ДНК мутация MC1R, но сами они не рыжие, то с примерно 25% вероятностью их дети родятся с рыжим цветом волос.

Целью неофициального праздника является разрушение стереотипов, связанных с рыжими людьми. Активисты напоминают, что нельзя судить о людях по внешности и другим признакам. Каждый человек уникален и именно поэтому он — прекрасен.

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

Этот профессиональный праздник официально начали отмечать с 2008 года. Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму МВД России ежегодно проделывают огромную работу по борьбе с запрещенной деятельностью в России.

Сотрудники подразделений ежедневно пресекают экстремистские проявления, устраняют их каналы финансирования и делают нашу жизнь безопаснее.

Евтихий Тихий

Прихожане православной церкви 6 сентября почитают память святого мученика Евтихия. Этот памятный день в народе также прозвали праздником Евтихия Тихого. Как правило, в эту дату нет ветра, что позволяет сохранить семена льна на полях.

В деревнях и селах с Евтихия Тихого местные жители начинали устраивать посиделки, посещали одиноких женщин или вдов, чтобы вместе попеть и просто пообщаться. Пожилые женщины привлекали удачу к семьям до начала зимы через обряд со святой водой. Они брали святую воду и шли в ближайший лес, где с земли поднимали 20 опавших листьев, клали их в воду и возвращались домой, где высушивали листья от воды. Затем они при свечах произносили тайное заклинание и раскладывали листву во всех помещениях дома. Считалось, что это привлечет удачу.

Именины

Именины сегодня отмечают Серафим, Петр, Максим, Кузьма, Егор, Денис, Георгий и Арсений.