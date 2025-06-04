6 подмосковных проектов вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В День защиты детей подвели итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» совместно с «Движением Первых». В числе 62 лучших проектов, отобранных экспертным жюри и по итогам народного голосования, — сразу шесть инициатив из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Всего на конкурсе было представлено 149 проектов из разных регионов. В состав жюри вошли 62 эксперта: педагоги, психологи, технологи и дистрибьюторы. На следующем этапе участники разработают полноценные прототипы.

Подмосковье представит разработки в пяти номинациях. В категории «Сюжетно-образная игрушка» в полуфинал вышла коллекция текстильных кукол «Мастера земли Русской: хранители традиций». Каждая кукла символизирует традиционное ремесло, а сам проект знакомит детей с народной культурой.

В номинации «Настольная игра» полуфиналистом стал пазл «Наличники. Суздаль», объединивший игровой процесс и познание архитектурного наследия. Собирая пазл, дети могут изучать традиции русского зодчества.

Сразу два проекта региона прошли в номинации «Конструктор и сборная модель». Это деревянный конструктор «Архангельский конек», вдохновленный северными народными игрушками, и интерактивная модель «Русская изба с секретами». Оба проекта знакомят детей с традициями сельской жизни, ремесел и быта, развивают моторику и логическое мышление.

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» представлен масштабируемый детский конструктор «Железные дороги России». Он рассчитан на разные возрастные группы — от простых механических моделей для маленьких детей до элементов с Bluetooth-управлением и визуальным кодированием для подростков.

Также в полуфинал прошпл мультимедийный проект «Цветняшки!» — музыкальный 3D-анимационный сериал. Сюжеты серий посвящены семье, дружбе и взаимопомощи, а музыкальное оформление развивает детский слух. В первом сезоне — 15 серий по семь минут.

Финал конкурса пройдет в сентябре 2025 года на фестивале детских игр, где лучшие проекты будут представлены широкой аудитории. Победителей определят в каждой номинации, их разработки запустят в серийное производство и распространят через торговые сети.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.