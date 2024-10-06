6 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня день рождения празднует Московская область. А с профессиональным праздником поздравляют российских страховщиков.

Всемирный день охраны мест обитаний

Цель этого дня — привлечь внимание к проблеме сохранения среды обитания фауны на планете. Его учредили в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

Бережное отношение к окружающей среде является важным для поддержания биологического равновесия. Биологическое разнообразие является одним из главных показателей жизнеспособности экосистемы, вида.

Человеку нужно понимать, насколько его действия влияют на окружающую среду, просчитывать их. Например, осушение болот не только помогало снизить число малярийных комаров, но и провоцировало более бурные весенние паводки при иссушении ближайших полей летом.

День российского страховщика

Появился этот праздник в 1921 году, когда был принят декрет «О государственном имущественном страховании».

В то же время в профессиональном сообществе идут споры по поводу даты праздника. Многие считают, что отмечать День страховщика нужно в другую дату, так как страхование в России началось до появления Госстраха, который был создан после принятия декрета.

Предлагают отмечать День страховщика 28 июня — в 1786 году в этот день Екатерина II подписала манифест «Об учреждении Государственного Заемного Банка», который ввел обязательное страхование недвижимости. Есть предложение перенести праздник на 22 июня — в 1827 году в этот день Николай I учредил «Российское страховое от огня общество».

День Московской области

Свою историю регион ведет с октября 1781 года, когда императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.

1 октября 1929 года постановлением ВЦИК Московская губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московской. Начиная с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.

По случаю праздника в городских округах региона пройдут развлекательные и познавательные программы для жителей и гостей.

Ираида Спорная

6 октября было принято вспоминать деву Раису (или Ираиду) Александрийскую. Она стала святой мученицей — ее казнили в начале IV века.

В народе на Руси в этот день гадали о своей судьбе те, у кого были проблемы с деньгами. Нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Кувшины приносили домой и смотрели, из какого вода испарится быстрее. Если быстрее исчезала вода, которую набрали из более полноводной реки, то верили, что денежные проблемы продолжатся.

С дня Ираиды Спорной начиналась настоящая холодная осень. В этот день было принято готовить наливушки: вареный картофель толкли, сдабривали яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивали ее края и выпекали.

Именины

6 октября именины отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса.