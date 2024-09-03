6 новых образовательных объектов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

В Подмосковье 5 новых школ для 4 557 учеников и 1 детский сад для 250 воспитанников поставлены на кадастровый учет за последнюю неделю августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Котельники — новое четырехэтажное здание школы общей площадью более 29 тыс. кв. м рассчитано на 2 тыс. учеников. В здании расположены просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы: зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1 000 мест, а также кванториум, лаборатории и мастерские. Эта школа станет первой в ЖК «Парковый», что существенно разгрузит другие учебные заведения города. На территории школы обустроен современный стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

Люберцы в ЖК «Люберцы парк» — новое 3-этажное здание школы общей площадью более 15 тыс. кв. м рассчитано на 1 170 учеников. В здании образовательного учреждения расположены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, актовый и физкультурный залы, столовая, библиотека и медпункт.

Одинцово в ЖК «Заречье Парк» — новое четырехэтажное здание школы общей площадью более 10 тыс. кв. м рассчитано на 600 учеников. В здании расположены учебные классы, кабинеты медицинской помощи, психолога и логопеда, 2 спортивных зала с душевыми, библиотека с двумя читальными залами, актовый зал, а также специализированные кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке ткани, металла и дерева. Классы начальной школы разместятся на первом этаже. Для учеников первых классов организуют универсальные кабинеты-игровые. Наприлегающей территории расположены площадки для подвижных игр и тихого отдыха, места для занятий на открытом воздухе, экологическая тропа, участок полевых и овощных культур и плодовый сад.

В поселке Новый городок городского округа Щелково — новое трехэтажное здание школы общей площадью около 11 тыс. кв. м рассчитано на 550 учеников. Общеобразовательное учреждение разделено на 3 блока: блок начальной школы, основной школы и общешкольный. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов, в школе появятся библиотечно-информационный центр, актовый зал, просторная столовая с пищеблоком, а также административные, технические помещения и медицинский блок. Отличительной особенностью проекта является светящийся фасад — необычное стеклянное панно появится над главным входом в здание и будет подсвечиваться в темное время суток.

Ленинский округ — пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе в поселке Молоково общей площадью около 4 000 кв. м и рассчитана на 237 учеников. Трехэтажное здание включает в себя 10 учебных классов для обучения детей начальной школы с 1 по 4 класс. Это позволит разгрузить основное здание школы и ликвидировать вторую смену для среднего и старшего звена.

Балашихинский в ЖК «Центр-2» — новое трехэтажное дошкольное учреждение общей площадью более 3 тыс. кв. м рассчитано на 250 воспитанников. В здании обустроены две ясельные группы и десять групп для детей от 1,5 до 7 лет. Для воспитанников оборудованы просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории организованы игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки и беседки для каждой из возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.