6 номинаций и денежные призы: в Подмосковье принимают заявки на «Золотой пиксель»

До 30 сентября в Московской области принимают заявки на премию в области блогинга и журналистики среди авторов региона «Золотой пиксель», сообщается на сайте премии.

В фокусе премии — популяризация исторического и культурного наследия области, туристического потенциала Подмосковья; создание нового интересного образа региона в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития.

В конкурсе могут принять участие жители Подмосковья в возрасте от 18 лет. В категории блога на социальной онлайн-платформе Likee могут заявиться дети от 10 лет, но в этом случае заявку должен подавать родитель или законный представитель. Есть номинации для топовых и начинающих блогеров.

Конкурсные работы, проекты и видео могут быть размещены в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram и Likee. Каждый соискатель может представить на конкурсе не более одной работы. К рассмотрению принимаются оригинальные авторские проекты, опубликованные после 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.