6 многодетных семей получили участки земли в Ступино в этом году

Обеспечение многодетных семей городского округа Ступино земельными участками стало одним из главных вопросов на общегородском совещании в администрации. Встреча прошла под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель комитета по управлению имуществом Роман Липов доложил о текущей ситуации. По его словам, на учете в округе состоят 1080 многодетных семей.

«На сегодняшний день 1048 семей уже обеспечены земельными участками или денежной компенсацией. Таким образом, уровень обеспечения составляет 99,4%», — сообщил Роман Липов.

Только в 2025 году земельные участки были предоставлены шести семьям, еще четыре семьи предпочли получить денежную компенсацию.

Для обеспечения оставшихся семей в округе сформирован внушительный резерв — 232 земельных участка. Их площадь варьируется от 1000 до 1430 кв. м. Наибольшее число участков находится в селе Аксиньино (143), селе Старая Ситня (41), деревне Тростники (31) и в городе Ступино на улице Образцовская (9).

Особое внимание на совещании уделили инфраструктуре. Участки, предоставляемые многодетным, должны быть обеспечены транспортной доступностью (подъездными дорогами) и технической возможностью для подключения к электрическим сетям (напряжением до 20 кВ). При этом расстояние до электросети не должно превышать 300 м для города и 500 м для сельской местности.

По данным администрации, все уже предоставленные участки обеспечены технической возможностью для присоединения к электричеству. Транспортная доступность также реализована во многих населенных пунктах, включая Дубнево, Лапино, Усады и ряд улиц в Ступино.

Работа по обеспечению транспортной доступности будет продолжена и в следующем году. В предварительную программу ремонта на 2026 год уже включены автодороги в массивах для многодетных семей в селе Мещерино и деревне Игнатьево, а также запланировано продолжение работ в поселке Образцово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.