6 городов Подмосковья победили в конкурсе на лучшие проекты по формированию городской среды

В Казани в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» подвели итоги X Всероссийского конкурса на лучшие проекты по формированию комфортной городской среды, в числе победителей — 6 проектов из Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Московская область по большей части состоит из малых городов, мы ежегодно участвуем в Президентском конкурсе. В этом году шесть наших проектов одержали победу. В их числе: Коломна, Истра, Егорьевск, Яхрома, Клин и Видное. Общая сумма грантов составила 512,5 млн рублей. С 2018 года 52 наших проекта одержали победу, из них 37 уже полностью реализованы. При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Центры населенных пунктов удобно обходить пешком — важно привести их в порядок. Благоустройство значительно улучшает жизнь в городе, делая ее более комфортной и качественной, что также положительно сказывается на бизнесе, экономике, развитии инфраструктуры и туризме», — сказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Городами-победителями от Московской области стали: Яхрома с благоустройством площади генерала Кузнецова, город Клин с проектом «Государева дорога — прогулка по историческому маршруту», Коломна с набережной Дмитрия Донского, Видное с благоустройством Советской площади и прилегающих территорий, Егорьевск с набережной реки Гуслица и Истра с территорией у МЦ «МИР».

Принять участие в конкурсе могут малые города с населением до 300 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Исключение составляют города федерального значения и административные центры субъектов РФ.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению президента Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.