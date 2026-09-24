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59% россиян поддержали ограничения соцсетей для детей

Общество
Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

В опросе по России, в том числе в Кузбассе, 59% жителей поддержали ограничения соцсетей для детей, сообщает Сiбдепо.

Половина опрошенных предложила ограничить детям доступ только к опасному контенту. Полный запрет соцсетей до 16 лет поддержали 12%. Данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ.

«Цифровое детство стало новой нормой XXI века», — отметила руководитель пресс-службы центра Яна Ширяева.

При этом 82% опрошенных уверены, что дети смогут обойти меры контроля. Вместо запретов аналитики предлагают проверять возраст пользователей и фильтровать опасный контент на платформах.

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