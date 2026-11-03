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58% россиян работают преимущественно в женских коллективах

Общество

В коллективах 58% участников опроса женщин больше, чем мужчин. Примерно равное соотношение отметили лишь 10% респондентов, сообщает kp.ru.

Участники опроса по-разному оценили преимущественно женские коллективы: одних такое окружение устраивает, другим комфортнее работать с мужчинами.

«Всегда работал в женских коллективах, мне нравится, ко мне и сейчас и на прошлых работах хорошо относились», — рассказал участник опроса.

О работе в преимущественно мужском коллективе сообщили 31% респондентов. По их словам, женщин среди коллег немного или нет совсем.

Еще 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Они пояснили, что никогда не работали в коллективе: трудились на себя либо не работали вовсе.

Опрос KP.RU охватил 2,3 тысячи человек. В нем участвовали подписчики сайта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и МАКС.

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