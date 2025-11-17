58 резиденций и 114 почт Деда Мороза откроются в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что предстоящей зимой в Подмосковье будут работать 58 резиденций и 114 почт Деда Мороза.

«Традиционно очень популярное мероприятие среди наших молодых посетителей парков — это Резиденция и Почта Деда Мороза», — сказал Хайкин.

Уточняется, что в зимний период на территории парков откроется 58 Резиденций Деда Мороза. Они будут работать с 1 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Сбор писем для Деда Мороза продлится весь декабрь 2025 года. Для этих целей будет работать 114 точек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

