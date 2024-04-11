58 новых дипломов завоевала команда Подмосковья на школьной олимпиаде по 4 предметам

Учащиеся Подмосковья стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам олимпиады по обществознанию сборная Московской области завоевала 46 дипломов, в том числе 9 дипломов победителей и 37 дипломов призеров.

На заключительном этапе олимпиады по итальянскому и китайскому языкам, который проходил на базе Московского государственного лингвистического университета, подмосковные школьники завоевали семь дипломов, из которых три — победные.

В заключительном этапе школьной олимпиады по информатике, проходившем в университете Иннополис, сборная Московской области получила 5 призовых дипломов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья будут награждены денежными призами. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей, а остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

На счету региональной команды уже 271 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.