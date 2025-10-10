55-летие Краеведческого музея в Железнодорожном отметили в Балашихе

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, депутат Совета депутатов Александр Евсюткин, заместители начальника управления культуры администрации округа Марина Чернова и Ирина Лагутина. В честь этой даты была подготовлена культурная развлекательная программа.



"Поздравляю весь коллектив музея с этим событием. За эти годы вы прошли невероятный путь. Ваша команда вносит неоценимый вклад в сохранение богатого исторического, природного и культурного наследия нашего городского округа», — сказал Михаил Объедков.



Краеведческий музей открылся 3 августа 1970 года. Тогда его посетители могли ознакомиться с историей поселка Обираловка и его преобразованием в город Железнодорожный. В 1987 там открылся выставочный зал, где расположили более 100 работ, подаренных Железнодорожному Союзом художников России и почетным гражданином города Никитой Рыжовым. В настоящее время в фонде музее насчитывается более 9 000 тысяч единиц хранения и более 2 000 экспонатов в выставочных залах. Это место служит площадкой для проведения большого количества выставок ежегодно.