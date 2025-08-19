540 м дороги отремонтировали в селе Новое Раменского округа

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал отремонтированный участок дороги на улице Ленинская в селе Новое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчики завершили ремонт дорожного покрытия на улице Ленинская в селе Новое досрочно — 25 июля вместо запланированной даты. Работы проводились в рамках муниципального контракта, включенного в план на 2025 год.

На отремонтированном участке уложили новое асфальтовое покрытие протяженностью 540 м. Параллельно с основными работами заменили 565 квадратных метров тротуара.

Окончательное завершение благоустройства запланировано на 28 августа. До этой даты рабочие нанесут дорожную разметку и обустроят пешеходный переход, который обеспечит безопасный путь к местной школе.

Ход выполнения работ лично проконтролировал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев во время осмотра объекта.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.