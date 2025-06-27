54 региона отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

54 региона России отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами, сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

«Из 86 дорожных карт с нарушением сроков реализуется 54 дорожные карты, более половины (63%). За истекший месяц еще 14 субъектов РФ попали в „красную зону“ — Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский и Пермский края, Астраханская, Запорожская, Оренбургская, Калужская, Кемеровская, Пензенская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, г. Севастополь. При этом за прошедшие две недели мероприятия частично исполнили Владимирская и Ленинградская области, Краснодарский край. Благодарим регионы за проделанную работу, однако указанные субъекты продолжают оставаться в „красной зоне“ до полного исполнения просроченных мероприятий», — добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Также в «красной зоне» продолжают оставаться 40 субъектов РФ: Архангельская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Орловская, Рязанская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, г. Санкт-Петербург, НАО, ХМАО, Чукотский АО, ЯНАО. Эти регионы не выполнили мероприятия, которые подлежали к исполнению в январе — мае 2025 года.

Регионы нарушали правила, не получив положительное заключение Главгосэкспертизы, не проведя общественные обсуждения, не составив соглашение о концессии, не опубликовав конкурсную информацию о заключении концессионного соглашения и не обновив проектную документацию.